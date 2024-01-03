Демьянова (Свитская) Фаина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свитский Дмитрий
Мать: Свитская Мария Михеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Демьянов) Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Демьянов Георгий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демьянов Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Демьянов Георгий Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1937
Сын: Демьянов Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Демьянов Георгий Прокофьевич
Смерть
Неизвестно