Демьянова (Свитская) Фаина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьянова (Свитская) Фаина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свитский Дмитрий

Мать: Свитская Мария Михеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Демьянов) Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Демьянов Георгий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьянов Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Демьянов Георгий Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демьянов Георгий Прокофьевич

Рождение ребёнка
15.03.1937

Сын: Демьянов Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Демьянов Георгий Прокофьевич

Смерть
Неизвестно

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