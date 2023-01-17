(Алексеев) Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алексеев) Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Сын: (алёшкин) Петр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Сын: (алексеев) Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Григорий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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