Сперанский (Бурмакинский) Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1794
Отец: Бурмакинский Алексей Андреев
Мать: Евдокия Петрова
Иван Алексеевич (1794 — ?) Родился в семье священника села Спасского на Волге Рыбинского уезда Алексея Бурмакинского. В 1808 году определен во дьячка к церкви того же села. В 1811 году выбыл в архиере... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Спасского на Волге Рыбинского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Спасского на Волге Рыбинского уезда
Работа или профессия
1808
определен в дьячка
Работа или профессия
1811
выбыл в архиерейский хор
Бракосочетание
02.?.1816
Супруг(-а): Иоанн Алексеевич Сперанский (Бурмакинский)
Рождение ребёнка
1829
Сын: Николай Иоаннович
Мать ребёнка: Сперанская (Бурмакинская) Александра Петрова
Рождение ребёнка
04.08.1832
Дочь: Елизавета Иоанновна
Мать ребёнка: Сперанская (Бурмакинская) Александра Петрова
Смерть
Неизвестно