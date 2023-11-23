Сперанский (Бурмакинский) Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сперанский (Бурмакинский) Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Бурмакинский Алексей Андреев

Мать: Евдокия Петрова

Иван Алексеевич (1794 — ?) Родился в семье священника села Спасского на Волге Рыбинского уезда Алексея Бурмакинского. В 1808 году определен во дьячка к церкви того же села. В 1811 году выбыл в архиере... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Спасского на Волге Рыбинского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Спасского на Волге Рыбинского уезда
Работа или профессия
1808
определен в дьячка
Работа или профессия
1811
выбыл в архиерейский хор
Бракосочетание
02.?.1816

Жена: Сперанская (Бурмакинская) Александра Петрова

Супруг(-а): Иоанн Алексеевич Сперанский (Бурмакинский)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Николай Иоаннович

Мать ребёнка: Сперанская (Бурмакинская) Александра Петрова

Рождение ребёнка
04.08.1832

Дочь: Елизавета Иоанновна

Мать ребёнка: Сперанская (Бурмакинская) Александра Петрова

Смерть
Неизвестно

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