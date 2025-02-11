Филимонова (Серова) Агафья Александровна
женский, родилась 23.02.1908
умерла Неизвестно
Дети
Татьяна Васильевна11.06.1931 г.р.
(Филимонова) Раиса ВасильевнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Филимонова) Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Филимонов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
11.06.1931
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Филимонов Василий Яковлевич
Ивановка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно