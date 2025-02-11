Филимонова (Серова) Агафья Александровна 23.02.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Филимонова (Серова) Агафья Александровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 23.02.1908

умерла Неизвестно

Дети
Татьяна Васильевна11.06.1931 г.р.
(Филимонова) Раиса ВасильевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Филимонова) Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Филимонов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
11.06.1931

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Филимонов Василий Яковлевич

Ивановка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
30.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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