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Ледик Елизавета Яковлевна

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Место рождения

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
1929 г.р.

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Ледик Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Ледик Фёдор Давидович

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
16.05.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ледик Фёдор Давидович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
20.01.1929

Дочь: Ледик Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Ледик Фёдор Давидович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно
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