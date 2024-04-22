Ледик Елизавета Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Ледик Фёдор Давидович
Рождение ребёнка
16.05.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ледик Фёдор Давидович
Рождение ребёнка
20.01.1929
Дочь: Ледик Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Ледик Фёдор Давидович
Смерть
Неизвестно