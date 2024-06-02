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Евфимия Кириллова

Место рождения

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.06.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1872

Отец: Кирилл Николаевич

Мать: Зиновия Степановна

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Егор Ефремович

Отец ребёнка: Ефремов Ефрем Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефремова) Анастасия Ефремовна

Отец ребёнка: Ефремов Ефрем Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефремова) Александра Ефремовна

Отец ребёнка: Ефремов Ефрем Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Ефремов Ефрем Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефремова) Пелагея Ефремовна

Отец ребёнка: Ефремов Ефрем Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Иван Ефремович

Отец ребёнка: Ефремов Ефрем Семенович

Рождение ребёнка
15.01.1908

Дочь: (Ефремова) Мария Ефремовна

Отец ребёнка: Ефремов Ефрем Семенович

Энтуганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1910

Сын: Ефремов Александр Ефремович

Отец ребёнка: Ефремов Ефрем Семенович

Энтуганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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