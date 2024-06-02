Евфимия Кириллова
Место рождения
Дата рождения20.06.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1872
Отец: Кирилл Николаевич
Мать: Зиновия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефремов Ефрем Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефремова) Анастасия Ефремовна
Отец ребёнка: Ефремов Ефрем Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефремова) Александра Ефремовна
Отец ребёнка: Ефремов Ефрем Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефремов Ефрем Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефремова) Пелагея Ефремовна
Отец ребёнка: Ефремов Ефрем Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефремов Ефрем Семенович
Рождение ребёнка
15.01.1908
Дочь: (Ефремова) Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Ефремов Ефрем Семенович
Рождение ребёнка
10.09.1910
Сын: Ефремов Александр Ефремович
Отец ребёнка: Ефремов Ефрем Семенович
Смерть
Неизвестно