Чистюхина (Килейникова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистюхина (Килейникова) Валентина

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.01.1935

Дата смерти

21.07.2020

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1935

Отец: Килейников Иван

Мать: Килейникова Ефросинья

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистюхин Борис

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистюхин Борис

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистюхин Борис

Работа или профессия
Неизвестно
заведующая в детском саду п. Ханино
Смерть
21.07.2020
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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