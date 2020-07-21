Чистюхина (Килейникова) Валентина
Место рождения
Дата рождения14.01.1935
Дата смерти21.07.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1935
Отец: Килейников Иван
Мать: Килейникова Ефросинья
Рождение ребёнка
29.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чистюхин Борис
Рождение ребёнка
10.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чистюхин Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чистюхин Борис
Работа или профессия
Неизвестно
заведующая в детском саду п. Ханино
Смерть
21.07.2020
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно