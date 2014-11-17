Нестеренко (Корочкина) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко (Корочкина) Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1986

Отец: Корочкин Александр Андреевич

Мать: Корочкина Марина Вениаминовна

Рождение ребёнка
17.11.2014

Сын: Нестеренко Анатолий Ильич

Отец ребёнка: Нестеренко Илья

Рождение ребёнка
10.09.2019

Дочь: Нестеренко Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Нестеренко Илья

Рождение ребёнка
28.05.2022

Дочь: Нестеренко Софья Ильинична

Отец ребёнка: Нестеренко Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеренко Илья

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