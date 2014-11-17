Нестеренко (Корочкина) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1986
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1986
Рождение ребёнка
17.11.2014
Сын: Нестеренко Анатолий Ильич
Отец ребёнка: Нестеренко Илья
Рождение ребёнка
10.09.2019
Дочь: Нестеренко Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Нестеренко Илья
Рождение ребёнка
28.05.2022
Дочь: Нестеренко Софья Ильинична
Отец ребёнка: Нестеренко Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестеренко Илья