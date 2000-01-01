Ермакова (Кондратьева) (Трегубова) Евдокия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Кондратьева) (Трегубова) Евдокия Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Трегубов Ефим Петров

Мать: Трегубова Агафья

Бракосочетание
1817

Муж: Ермаков (кондратьев) Максим Матвеев

Рождение ребёнка
1819

Сын: Ермаков Александр Максимов

Отец ребёнка: Ермаков (кондратьев) Максим Матвеев

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Медведева Федосья Максимова

Отец ребёнка: Ермаков (кондратьев) Максим Матвеев

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Прасковья Максимова

Отец ребёнка: Ермаков (кондратьев) Максим Матвеев

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Олимпиада Максимова

Отец ребёнка: Ермаков (кондратьев) Максим Матвеев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Феврония Максимова

Отец ребёнка: Ермаков (кондратьев) Максим Матвеев

Смерть
Неизвестно
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