Ермакова (Кондратьева) (Трегубова) Евдокия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: Трегубов Ефим Петров
Мать: Трегубова Агафья
Бракосочетание
1817
Рождение ребёнка
1819
Сын: Ермаков Александр Максимов
Отец ребёнка: Ермаков (кондратьев) Максим Матвеев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Медведева Федосья Максимова
Отец ребёнка: Ермаков (кондратьев) Максим Матвеев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Прасковья Максимова
Отец ребёнка: Ермаков (кондратьев) Максим Матвеев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Олимпиада Максимова
Отец ребёнка: Ермаков (кондратьев) Максим Матвеев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Феврония Максимова
Отец ребёнка: Ермаков (кондратьев) Максим Матвеев
Смерть
Неизвестно