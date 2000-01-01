Савелова Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелова Лидия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батурин Александр Семенович

Мать: Батурина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелов Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Савелова Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савелов Александр Валентинович

Отец ребёнка: Савелова Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелова Валентин

Смерть
Неизвестно
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