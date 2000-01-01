Савелова Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батурин Александр Семенович
Мать: Батурина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савелов Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Савелова Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савелов Александр Валентинович
Отец ребёнка: Савелова Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелова Валентин
Смерть
Неизвестно