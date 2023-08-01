Максимова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1960
Сын: Максимов Геннадий Леонидович
Отец ребёнка: Максимов Леонид Матвеевич
Рождение ребёнка
1962
Отец ребёнка: Максимов Леонид Матвеевич
Рождение ребёнка
1965
Сын: Максимов Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Максимов Леонид Матвеевич
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Альтеева Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: Максимов Леонид Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно