Максимова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимова Анна

Максимова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Максимов Геннадий Леонидович

Отец ребёнка: Максимов Леонид Матвеевич

Рождение ребёнка
1962

Сын: Максимов Олег Леонидович

Отец ребёнка: Максимов Леонид Матвеевич

Рождение ребёнка
1965

Сын: Максимов Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Максимов Леонид Матвеевич

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Альтеева Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Максимов Леонид Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Леонид Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close