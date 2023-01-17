Грибанов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хисматуллина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Грибанова Валентина Ивановна

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михальцова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Грибанова Валентина Ивановна

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибанова Валентина Ивановна

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
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