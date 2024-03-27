Атзитарова Гульмиямал Халиулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Ануара Гайнетдиновна
Отец ребёнка: Атзитаров Гайнетдин Насирович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Атзитаров Хисматулла Гайнетдинович
Отец ребёнка: Атзитаров Гайнетдин Насирович
д.Юлдашево Федоровский район БАССР
Смерть
Неизвестно