Рештаненко Никита Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1971
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1971
Рождение ребёнка
11.04.1997
Дочь: Подчиндялина (Рештаненко) Ирина Никитична
Мать ребёнка: Рештаненко (Хрычева) Татьяна Сергеевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.08.2002
Дочь: Рештаненко Дарья Никитична
Мать ребёнка: Рештаненко (Хрычева) Татьяна Сергеевна