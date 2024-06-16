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Рештаненко Никита Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1971

Отец: Рештаненко Валентин

Мать: Марыкина Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
11.04.1997

Дочь: Подчиндялина (Рештаненко) Ирина Никитична

Мать ребёнка: Рештаненко (Хрычева) Татьяна Сергеевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.08.2002

Дочь: Рештаненко Дарья Никитична

Мать ребёнка: Рештаненко (Хрычева) Татьяна Сергеевна

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