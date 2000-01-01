(Лискова) Севничерь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лискова) Севничерь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Лисков Исентей

Мать: Палченей

Смерть
Неизвестно
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