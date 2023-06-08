Савельев Иосиф Силаевич (Силыч) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Иосиф Силаевич (Силыч)

Место рождения

Коренец, Кричевский район, Могилёвская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Савельев Сила Васильевич

Мать: Савельева (Андреева) Пелагия Пантелеевна

Коренец, Кричевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Александр Иосифович

Мать ребёнка: Савельева (Янченко) Елена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева (Янченко) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Савельев Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Савельева (Янченко) Елена Андреевна

Краснополье, Кричевский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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