Савельев Иосиф Силаевич (Силыч)
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Александр Иосифович
Мать ребёнка: Савельева (Янченко) Елена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Савельев Михаил Иосифович
Мать ребёнка: Савельева (Янченко) Елена Андреевна
Краснополье, Кричевский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно