Брандман Григорий
мужской, родился 09.11.1928, Одесса, Одеська область
умер 18.12.1997, Israel
МатьБрандман (Зайёнц) Сара ГершевнаНеизвестно г.р.
ОтецБрандман Исаак Петрович1897 г.р.
Супруги
Брандман (Пиндрик) Бэлла05.10.1932 г.р.
Дети
Брандман Игорь22.02.1952 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1928
Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брандман (Пиндрик) Бэлла
Рождение ребёнка
22.02.1952
Сын: Брандман Игорь
Мать ребёнка: Брандман (Пиндрик) Бэлла
Рождение ребёнка
20.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брандман (Пиндрик) Бэлла
Смерть
18.12.1997
Israel
Похороны
Неизвестно
Ness Ziona, Israel