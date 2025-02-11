Брандман Григорий 09.11.1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Брандман Григорий

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 09.11.1928, Одесса, Одеська область

умер 18.12.1997, Israel

Мать
Брандман (Зайёнц) Сара ГершевнаНеизвестно г.р.
Отец
Брандман Исаак Петрович1897 г.р.
Супруги
Брандман (Пиндрик) Бэлла05.10.1932 г.р.
Дети
Брандман Игорь22.02.1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1928

Отец: Брандман Исаак Петрович

Мать: Брандман (Зайёнц) Сара Гершевна

Одесса, Одеська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брандман (Пиндрик) Бэлла

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Рождение ребёнка
22.02.1952

Сын: Брандман Игорь

Мать ребёнка: Брандман (Пиндрик) Бэлла

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Рождение ребёнка
20.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брандман (Пиндрик) Бэлла

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Смерть
18.12.1997
Israel

Похороны
Неизвестно
Ness Ziona, Israel

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