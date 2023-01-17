Куркина (Сысоева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуркина (Сысоева) Мария Васильевна

Куркина (Сысоева) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1921

Дата смерти

14.01.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1921

Отец: Сысоев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куркин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
23.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куркин Василий Андреевич

Новохреновое, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куркин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
23.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куркин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куркин Василий Андреевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куркин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куркин Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куркин Василий Андреевич

Смерть
14.01.1974
Причина смерти: Болезнь Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Новохреновое, Панинский муниципальный район, Воронежская область
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