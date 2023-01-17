Куркина (Сысоева) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1921
Дата смерти14.01.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1921
Отец: Сысоев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
23.01.1956
Рождение ребёнка
09.03.1958
Рождение ребёнка
23.01.1960
Рождение ребёнка
1963
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1974
Причина смерти: Болезнь Рак желудка
Похороны
Неизвестно