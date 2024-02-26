Пыжова (Талалуева) Клеопатра Меркурьева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжова (Талалуева) Клеопатра Меркурьева (Вна)

Место рождения

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Талалуев Меркурий Дементьев (Ич)

Мать: Талалуева Настасья Осипова (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Пыжов Иван Нестеров (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: (Пыжова) Авдотья Нестерова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: (Пыжова) Марья Нестерова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Пыжов Игнатий Нестеров (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)

Рождение ребёнка
?.03.1858

Сын: Пыжов Егор Нестеров (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)

Рождение ребёнка
02.07.1860 ст.

Дочь: (Пыжова) Марфа Нестерова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1865 ст.

Сын: Пыжов Семен Нестеров (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)

по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-MH?i=233&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
01.05.1868 ст.

Дочь: (Пыжова) Дарья Нестерова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
25.09.1870 ст.

Дочь: (Пыжова) Фекла Нестерова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
25.09.1870 ст.

Сын: Пыжов Иван Нестеров (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)

Смерть
Неизвестно

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