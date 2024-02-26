Пыжова (Талалуева) Клеопатра Меркурьева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: (Пыжова) Авдотья Нестерова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: (Пыжова) Марья Нестерова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Пыжов Игнатий Нестеров (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)
Рождение ребёнка
?.03.1858
Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)
Рождение ребёнка
02.07.1860 ст.
Дочь: (Пыжова) Марфа Нестерова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)
Рождение ребёнка
18.06.1865 ст.
Сын: Пыжов Семен Нестеров (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-MH?i=233&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
01.05.1868 ст.
Дочь: (Пыжова) Дарья Нестерова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)
Рождение ребёнка
25.09.1870 ст.
Дочь: (Пыжова) Фекла Нестерова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)
Рождение ребёнка
25.09.1870 ст.
Отец ребёнка: Пыжов Нестер Ефимов (Ич)
Смерть
Неизвестно