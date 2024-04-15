Слюсаренко Василиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти20.05.1894 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1894 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от сыпного тифа | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-K9VQ-W?i=625&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
21.05.1894 ст.
на отведенном кладбище