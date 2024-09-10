Соколова (Жарновская) Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Жарновская) Параскева Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Сергей Феодорович

Отец ребёнка: Соколов Феодор Карпов

Бракосочетание
24.01.1871

Муж: Соколов Феодор Карпов

Рождение ребёнка
28.12.1873

Дочь: (Соколова) Мария Феодоровна

Отец ребёнка: Соколов Феодор Карпов

Рождение ребёнка
1877

Сын: Соколов Иван Феодорович

Отец ребёнка: Соколов Феодор Карпов

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Федорова (Соколова) Анна Феодоровна

Отец ребёнка: Соколов Феодор Карпов

Смерть
Неизвестно

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