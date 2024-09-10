Соколова (Жарновская) Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Сергей Феодорович
Отец ребёнка: Соколов Феодор Карпов
Бракосочетание
24.01.1871
Рождение ребёнка
28.12.1873
Дочь: (Соколова) Мария Феодоровна
Отец ребёнка: Соколов Феодор Карпов
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Соколов Феодор Карпов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Федорова (Соколова) Анна Феодоровна
Отец ребёнка: Соколов Феодор Карпов
Смерть
Неизвестно