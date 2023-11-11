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Щербаков Сергей Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1910

Дочь: Макеева Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Яковлевна

Бородино, город Бородино, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.03.1915

Сын: Щербаков Марк Сергеевич

Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Яковлевна

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Щербаков Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Щербакова Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Лазаренко Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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