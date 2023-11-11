Щербаков Сергей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.02.1910
Дочь: Макеева Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Яковлевна
Бородино, город Бородино, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.03.1915
Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Яковлевна
Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1920
Сын: Щербаков Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Щербакова Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Лазаренко Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: Щербакова Ульяна Яковлевна
Смерть
Неизвестно