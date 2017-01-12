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Кузнецов Геннадий Фаатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1945

Дата смерти

12.01.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1945

Отец: Нуреев Файтхрахман Нуреевич

Мать: Кузнецова Нина Гавриловна

Рождение ребёнка
28.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
18.03.1973

Дочь: Кузнецова Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Галина Михайловна

Смерть
12.01.2017

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