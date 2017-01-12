Кузнецов Геннадий Фаатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1945
Дата смерти12.01.2017
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1945
Рождение ребёнка
28.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
18.03.1973
Дочь: Кузнецова Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Галина Михайловна
Смерть
12.01.2017