(Фролова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фролова) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобков Михаил Федоров

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобков Михаил Федоров

Смерть
Неизвестно
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