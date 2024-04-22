Окольничников Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкольничников Андрей Викторович

Окольничников Андрей Викторович

Место рождения

Магадан, город Магадан, Магаданская область

Дата рождения

22.07.1972

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

1976 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Окольничникова Татьяна Сергеевна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
09.06.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Окольничникова Елена

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
01.01.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Окольничникова Елена

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
?.09.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Окольничникова Елена

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окольничникова Елена

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close