Павлов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Николай Николаевич

Место рождения

Давыдково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Валентина Андреевна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Валентина Андреевна?

Давыдково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Давыдково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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