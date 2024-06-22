Усова (Немтинова) Татьяна Тимофеевна 14.09.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова (Немтинова) Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1914

Дата смерти

25.03.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1946

Муж: Усов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усов Николай Дмитриевич

г. Комсомольск-на-Амуре
Рождение ребёнка
26.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усов Николай Дмитриевич

Смерть
25.03.1994
Бугуруслан

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