Усова (Немтинова) Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1914
Дата смерти25.03.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
27.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усов Николай Дмитриевич
г. Комсомольск-на-Амуре
Рождение ребёнка
26.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усов Николай Дмитриевич
Смерть
25.03.1994
Бугуруслан