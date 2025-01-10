Глазков Ефим 1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Глазков Ефим

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 1880, Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

умер 1949, д. Малые Дворишки Шуйский р-н, Ивановская обл.

Отец
Глазков Александр1852 г.р.
Супруги
Глазкова Наталья1886 г.р.
Дети
Глазков Степан01.01.1921 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Глазков Александр

Мать: не указана

Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазкова Наталья

Рождение ребёнка
01.01.1921

Сын: Глазков Степан

Мать ребёнка: Глазкова Наталья

д. Малые Дворишки Шуйский р-н, Ивановская обл.

Смерть
1949
д. Малые Дворишки Шуйский р-н, Ивановская обл.

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