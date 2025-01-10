Глазков Ефим
мужской, родился 1880, Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
умер 1949, д. Малые Дворишки Шуйский р-н, Ивановская обл.
ОтецГлазков Александр1852 г.р.
Супруги
Глазкова Наталья1886 г.р.
Дети
Глазков Степан01.01.1921 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Глазков Александр
Мать: не указана
Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глазкова Наталья
Рождение ребёнка
01.01.1921
Сын: Глазков Степан
Мать ребёнка: Глазкова Наталья
д. Малые Дворишки Шуйский р-н, Ивановская обл.
Смерть
1949
д. Малые Дворишки Шуйский р-н, Ивановская обл.