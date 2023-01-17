Зылева (Гоголева) Надежда Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зылева (Гоголева) Надежда Феофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1977

Отец: Гоголев Феофан Демьяныч

Мать: Гоголева Галина Петровна

Бракосочетание
20.09.1997

Муж: Зылев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
20.01.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зылев Дмитрий Иванович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.05.2011

Дочь: Зылева Милана Дмитриевна

Отец ребёнка: Зылев Дмитрий Иванович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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