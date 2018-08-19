Семёнов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1931

Дата смерти

19.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1931

Отец: Анисимов Андрей Николаевич

Мать: Семенова Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
01.06.1957

Сын: Семёнов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Семёнова (Смирнова) Ольга Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
24.06.1957

Жена: Семёнова (Смирнова) Ольга Ивановна

Ворошиловский район, г. Воронеж
Рождение ребёнка
06.09.1959

Дочь: Удалова (Семёнова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Семёнова (Смирнова) Ольга Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
19.08.2018

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