Семёнов Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1931
Дата смерти19.08.2018
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1931
Рождение ребёнка
01.06.1957
Сын: Семёнов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Семёнова (Смирнова) Ольга Ивановна
Бракосочетание
24.06.1957
Ворошиловский район, г. Воронеж
Рождение ребёнка
06.09.1959
Дочь: Удалова (Семёнова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Семёнова (Смирнова) Ольга Ивановна
Смерть
19.08.2018