Елена Фёдорова 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Елена Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1840, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Ефимия Васильева1813 г.р.
Отец
Фёдор Степанов1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Фёдор Степанов

Мать: Ефимия Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Смерть
Неизвестно

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