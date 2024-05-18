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Панкратова Елена Кирилловна

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Место рождения

412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russia

Дата рождения

1894

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1918

Сын: Панкратов Василий Петрович

Отец ребёнка: Панкратов Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
14.10.1927

Сын: Панкратов Иван Петрович

Отец ребёнка: Панкратов Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
09.02.1937

Сын: Понкратов Александр Петрович

Отец ребёнка: Панкратов Петр Яковлевич

Смерть
1974
Похороны
Неизвестно

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