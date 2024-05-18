Панкратова Елена Кирилловна
Место рождения412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russia
Дата рождения1894
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1918
Сын: Панкратов Василий Петрович
Отец ребёнка: Панкратов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
14.10.1927
Отец ребёнка: Панкратов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
09.02.1937
Сын: Понкратов Александр Петрович
Отец ребёнка: Панкратов Петр Яковлевич
Смерть
1974
Похороны
Неизвестно