Рябко Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Рябко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябко Алексей
Мать ребёнка: Рябко Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.03.1973
Дочь: Ерёмкина Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Рябко Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.07.1975
Дочь: Мошкова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Рябко Елена Дмитриевна
Смерть
Неизвестно