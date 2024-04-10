Кардакова Домника Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиМежду 1808 и 1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Кардаков Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович
Кардаковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: (Кардакова) Матрёна Яковлевна
Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: (Кардакова) Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович
Смерть
Между 1808 и 1818