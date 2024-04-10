Кардакова Домника Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кардакова Домника Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Между 1808 и 1818

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кардаков Яков Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Кардаков Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Кардаков Федул Яковлевич

Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович

Кардаковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Кардаков Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Кардакова) Матрёна Яковлевна

Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: (Кардакова) Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Кардаков Яков Семёнович

Смерть
Между 1808 и 1818

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