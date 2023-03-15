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Гремяков Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1939

Дата смерти

19.10.1994

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1939

Отец: Гремяков Петр Александрович

Мать: Гремякова (Трофимова) Варвара Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.10.1994
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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