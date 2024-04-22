Кокорин Данил Варфаломеев
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Кокорин Варфаломей Григорьев
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Кокорина Евгения Николаева
Бракосочетание
До 1904
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кокорина Елисавета Данилова
Мать ребёнка: Кокорина Евгения Николаева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно