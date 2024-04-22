Кокорин Данил Варфаломеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорин Данил Варфаломеев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Кокорин Варфаломей Григорьев

Мать: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кокорин Василий Данилов

Мать ребёнка: Кокорина Евгения Николаева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1904

Жена: Кокорина Евгения Николаева

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кокорина Елисавета Данилова

Мать ребёнка: Кокорина Евгения Николаева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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