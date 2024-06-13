Галанина Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галанин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Галанин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галанина Марина Александровна
Отец ребёнка: Галанин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галанин Илья Александрович
Отец ребёнка: Галанин Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно