Галанина Галина Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Галанина Галина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галанин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Галанин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галанина Марина Александровна

Отец ребёнка: Галанин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галанин Илья Александрович

Отец ребёнка: Галанин Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галанин Александр Григорьевич

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