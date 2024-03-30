Подъяков Сергий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Образование
1879
Вологда
Вологодская Духовная Семинария
Посвящение в духовный сан
24.06.1884
Великий Устюг, Вологодская обл.
Посвящен в диакона при Устюжской градской Иоанно-Богословской церкви
Посвящение в духовный сан
29.06.1884
Великий Устюг, Вологодская обл.
Произведён во священника при Устюжской градской Иоанно-Богословской церкви
Рождение ребёнка
15.05.1890
Сын: Подъяков Николай Сергеевич
д. Будрино, Великоустюгский р., Вологодская обл.
Смерть
Неизвестно