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Подъяков Сергий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
1879
Вологда
Вологодская Духовная Семинария
Посвящение в духовный сан
24.06.1884
Великий Устюг, Вологодская обл.
Посвящен в диакона при Устюжской градской Иоанно-Богословской церкви
Посвящение в духовный сан
29.06.1884
Великий Устюг, Вологодская обл.
Произведён во священника при Устюжской градской Иоанно-Богословской церкви
Рождение ребёнка
15.05.1890

Сын: Подъяков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Будрино, Великоустюгский р., Вологодская обл.
Смерть
Неизвестно
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