Лопатина Мавра Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти25.05.1856 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1834 ст.
Дочь: (Лопатина) Ефросиния Изотовна
Отец ребёнка: Лопатин Изот Игнатьевич
Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
25.05.1856 ст.