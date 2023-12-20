Лопатина Мавра Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина Мавра Фаддеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

25.05.1856 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Изот Игнатьевич

Рождение ребёнка
24.09.1834 ст.

Дочь: (Лопатина) Ефросиния Изотовна

Отец ребёнка: Лопатин Изот Игнатьевич

Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
25.05.1856 ст.

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