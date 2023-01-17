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Коптяев Владимир Николаевич
Коптяев Владимир Николаевич
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Место рождения
Мончегорск
, город Мончегорск, Мурманская область
Дата рождения
1953
Пол
Мужской
Отец
Коптяев Николай Афанасьевич
1927 г.р.
Мать
Коптяева (Андреева) Парасковья Викторовна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Коптяев Николай Афанасьевич
Мать:
Коптяева Парасковья Викторовна
Мончегорск
, город Мончегорск, Мурманская область
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