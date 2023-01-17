Коптяев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоптяев Владимир Николаевич

Коптяев Владимир Николаевич

avatar

Место рождения

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область

Дата рождения

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Коптяев Николай Афанасьевич

Мать: Коптяева Парасковья Викторовна

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close