Короткова Виктор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова Виктор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1977

Дочь: Короткова Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Короткова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
04.01.1980

Сын: Коротков Андрей Викторович

Мать ребёнка: Короткова Наталья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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