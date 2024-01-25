Короткова Виктор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1977
Дочь: Короткова Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Короткова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
04.01.1980
Сын: Коротков Андрей Викторович
Мать ребёнка: Короткова Наталья Федоровна
Смерть
Неизвестно