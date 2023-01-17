Распутина (Шишкина) Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распутина (Шишкина) Феодора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1900

Сын: Распутин Владимир

Отец ребёнка: Распутин Ефим

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Распутин Михаил

Отец ребёнка: Распутин Ефим

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Распутина Евдокия

Отец ребёнка: Распутин Ефим

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Распутин Федор

Отец ребёнка: Распутин Ефим

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Анна

Отец ребёнка: Распутин Ефим

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Распутин Ефим

Смерть
Неизвестно
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