Распутина (Шишкина) Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1900
Сын: Распутин Владимир
Отец ребёнка: Распутин Ефим
Рождение ребёнка
1903
Сын: Распутин Михаил
Отец ребёнка: Распутин Ефим
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Распутина Евдокия
Отец ребёнка: Распутин Ефим
Рождение ребёнка
1918
Сын: Распутин Федор
Отец ребёнка: Распутин Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Анна
Отец ребёнка: Распутин Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Распутин Ефим
Смерть
Неизвестно