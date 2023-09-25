Хилько Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: (Хилько) Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Хилько Амельян Федорович
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: (Хилько) Агрипина Емельяновна
Отец ребёнка: Хилько Амельян Федорович
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Хилько Анисим Емельянович
Отец ребёнка: Хилько Амельян Федорович
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Хилько Василий Емельянович
Отец ребёнка: Хилько Амельян Федорович
В Ф.Р-440 Оп.1 Д.148 ГАСК есть запись, относящаяся к рожденным в 1883г.(?): Хилько Василий Емельянович 27 февраля, дирв. , хл, женат, 5 душ, артиллерист
Смерть
Неизвестно