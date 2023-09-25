Хилько Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилько Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хилько Амельян Федорович

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: (Хилько) Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Хилько Амельян Федорович

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: (Хилько) Агрипина Емельяновна

Отец ребёнка: Хилько Амельян Федорович

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Хилько Анисим Емельянович

Отец ребёнка: Хилько Амельян Федорович

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Хилько Василий Емельянович

Отец ребёнка: Хилько Амельян Федорович

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
В Ф.Р-440 Оп.1 Д.148 ГАСК есть запись, относящаяся к рожденным в 1883г.(?): Хилько Василий Емельянович 27 февраля, дирв. , хл, женат, 5 душ, артиллерист
Смерть
Неизвестно

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