Шарапова (Фензель) Виктория Вильгельмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Фензель) Виктория Вильгельмовна

Место рождения

Ровное, Ровенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

21.01.1937

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1937

Отец: Фензель Вильгельм Петрович

Мать: Фензель Екатерина Давыдовна

Ровное, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.06.1960

Дочь: Доновская Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Шарапов Василий Романович

Рождение ребёнка
26.12.1964

Дочь: Ступакова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Шарапов Василий Романович

Святославка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарапова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Шарапов Василий Романович

Смерть
2010
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