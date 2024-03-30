Шарапова (Фензель) Виктория Вильгельмовна
Место рождения
Дата рождения21.01.1937
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1937
Рождение ребёнка
21.06.1960
Дочь: Доновская Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Шарапов Василий Романович
Рождение ребёнка
26.12.1964
Дочь: Ступакова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Шарапов Василий Романович
Святославка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарапова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Шарапов Василий Романович
Смерть
2010