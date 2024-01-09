(Бурдинская) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Косякова) Елена Альбертовна
Отец ребёнка: Косяков Альберт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косяков Дмитрий Альбертович
Отец ребёнка: Косяков Альберт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Косякова) Любовь Альбертовна
Отец ребёнка: Косяков Альберт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косяков Валерий Альбертович
Отец ребёнка: Косяков Альберт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Косяков Альберт