Сыровников Потап Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти09.03.1889 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1856 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
09.03.1889 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от удушья
Похороны
12.03.1889 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан