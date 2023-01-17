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Сыровников Потап Маркелович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

09.03.1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.09.1856 ст.

Жена: Сыровникова Мария Мироновна

Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
09.03.1889 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от удушья
Похороны
12.03.1889 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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