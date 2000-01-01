Наумова Татиана Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Татиана Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятская губерния, Яранский уезд, Тожсолинская волость, починок Шудомаринский национальность-черемиска Вдова
Рождение ребёнка
23.02.1868

Сын: Наумов Тарасий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Вятская губерния, Яранский уезд, Тожсолинская волость, починок Шудомаринский восприемник д. Немдыжа черемис Петр Григорьев национальность-черемис незаконорожденный ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.502, л.752об-... Показать все
Смерть
Неизвестно
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