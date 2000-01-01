Наумова Татиана Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Вятская губерния, Яранский уезд, Тожсолинская волость, починок Шудомаринский национальность-черемиска Вдова
Рождение ребёнка
23.02.1868
Отец ребёнка: не указан
Вятская губерния, Яранский уезд, Тожсолинская волость, починок Шудомаринский восприемник д. Немдыжа черемис Петр Григорьев национальность-черемис незаконорожденный ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.502, л.752об-... Показать все
Смерть
Неизвестно