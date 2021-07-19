Демарчук Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демарчук Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1952

Дата смерти

19.07.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.06.1978

Сын: Демарчук Игорь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.07.2021
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