Демарчук Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1952
Дата смерти19.07.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.06.1978
Сын: Демарчук Игорь
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.07.2021