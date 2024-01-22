Пяльченкова (Кузнецова) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пяльченкова (Кузнецова) Нина Алексеевна

Место рождения

Кандаково, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

14.03.1924

Дата смерти

08.07.1994

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1924

Отец: Кузнецов Алексей Андреевич

Мать: Кузнецова (Сучкова) Матрёна Павловна

Кандаково, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пяльченков Алексей Иванович

Морки, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
08.07.1994
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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