Пяльченкова (Кузнецова) Нина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1924
Дата смерти08.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1924
Рождение ребёнка
22.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пяльченков Алексей Иванович
Морки, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
08.07.1994
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область