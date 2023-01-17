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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Бабинцев Федор
Отец ребёнка: Бабинцев Никифор
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Бабинцев Никифор
Рождение ребёнка
1842
Сын: Бабинцев Федот
Отец ребёнка: Бабинцев Никифор
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Бабинцев Никифор